Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жителей столицы ожидает "коралловый" апрель с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

"На долгосрочной карте преобладают коралловые цвета, желтые с красноватым оттенком. То есть у нас будет "коралловый" апрель с температурой на 1-2 градуса выше нормы", – сказал он.

В разговоре с РИА Новости синоптик отметил, что по осадкам апрель немного не дотянет до нормы, скорее всего, будет небольшой дефицит влаги.

"Это указывает на то, что у нас ожидается несколько больше солнечных дней, чем это предписано нашими климатическими наблюдениями", – подчеркнул Тишковец.

Он напомнил, что нормальная для апреля температура для Москвы – плюс 10,4 градуса в дневное время, а норма осадков – 44 миллиметра.