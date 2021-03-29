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Погода в Москве: Москвичам пообещали "коралловый" апрель

Москва24иещё 11
1 час назад
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жителей столицы ожидает "коралловый" апрель с температурой на 1-2 градуса выше нормы.
"На долгосрочной карте преобладают коралловые цвета, желтые с красноватым оттенком. То есть у нас будет "коралловый" апрель с температурой на 1-2 градуса выше нормы", – сказал он.
В разговоре с РИА Новости синоптик отметил, что по осадкам апрель немного не дотянет до нормы, скорее всего, будет небольшой дефицит влаги.
"Это указывает на то, что у нас ожидается несколько больше солнечных дней, чем это предписано нашими климатическими наблюдениями", – подчеркнул Тишковец.
Он напомнил, что нормальная для апреля температура для Москвы – плюс 10,4 градуса в дневное время, а норма осадков – 44 миллиметра.
В Гидрометцентре ранее заявили, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.
Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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