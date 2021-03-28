Синоптик пообещал россиянам "персиковое" лето

Летом температура воздуха в центральной части России
будет на один-два градуса превышать норму, рассказал URA.RU ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
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"Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое <...>. Я бы назвал его персиковым", — пояснил он.
У метеорологов принято раскрашивать карту прогнозов: значительные превышения температуры выделяют красным цветом, небольшие — розовым, отрицательные отклонения — соответственно синим и голубым.
По словам Тишковца, в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, однако июль окажется засушливым. Он добавил, что этим летом погода идеально подойдет для отпуска в центральной России, а кроме того, благоприятно скажется на урожае.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что не ожидает холодного лета: средние температуры с апреля по сентябрь будут около и выше нормы. В июне будет жарко в Красноярском крае и Якутии, в июле температура поднимется выше нормы на северо-востоке европейской части России, в Западной Сибири и на Урале, а в августе — на западе Европейской России, в Забайкалье, на Ямале и Таймыре.