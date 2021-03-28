В воскресенье в Москве ожидается +11°С

В воскресенье москвичей ожидают до +11°С, высокое давление и отсутствие осадков. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец
, пишет РИА "Новости". "В Москве
сегодня +9-11°С. А в Подмосковье +7-12°С, это на 5-6°С выше положенного по норме конца марта... идеальная солнечная погода", - сказал Тишковец. Ветер будет юго-восточным, 1-6 метров в секунду. Возможна небольшая облачность. К вечеру атмосферное давление достигнет 758 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц выше нормы. Ранее москвичам пообещали погоду с "запахом весны".