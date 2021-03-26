Прогноз погоды: от снега останутся «одни слезы»

Прогноз погоды центра «Фобос» пообещал, что к началу апреля в Москве снежный покров станет «символическим». Об этом сообщают «Метеовести».

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По расчетам метеорологов, в начале второго весеннего месяца в столице будет лежать не более одного-трех сантиметров снега, а еще через десять дней он полностью испарится.

В «Фобосе» рассказали, что до конца марта средние ночные температуры в Москве задержатся на отметке около нуля градусов, днем будет от плюс пяти до десяти градусов тепла, поэтому снег будет исчезать стремительно.

В четверг, 25 марта, высота сугробов в городе достигала 33 сантиметров, но уже в субботу и воскресенье, 27 и 28 марта, благодаря солнечной погоде они не превысят 22-25 сантиметров.

В начале следующей недели, 29 и 30 марта, погода станет еще более весенней и сугробы сдуются до 16-19 сантиметров. В среду, 31 марта, к избавлению Москвы от снега подключится дождь (за сутки выпадет до десяти миллиметров осадков, треть месячной нормы).

Как писал «Рамблер», ранее метеорологи предполагали, что стремительного таяния снега в этом году не будет.