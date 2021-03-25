Проливной дождь ожидается в Москве в последний день марта

31 марта москвичей ожидает смена сухой погоды на проливные дожди. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что возможно выпадение до трети месячной нормы осадков.

"Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши", – отметил Тишковец.

При этом он уточнил, что экстремального половодья в Москве не ожидается из-за недостатка влаги в апреле.

По мнению специалиста, несмотря на хорошие снежные запасы, выпавшие за зиму, апрельские дожди не смогут дополнить их, поскольку ожидается дефицит осадков в 30–50%.

"Это будет играть на руку тому, что половодье не пойдет по экстремальному характеру, а более или менее пройдет в умеренном или спокойном даже состоянии", – заключил Тишковец.