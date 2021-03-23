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Прогноз погоды: чего ждать через 50 лет

Елена Прошина
4 часа назад
Доктор наук из Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что через 50 лет точный прогноз погоды на две недели вперед станет реальностью, но майскую погоду в марте не удастся точно предсказать никогда. Об этом сообщает ТАСС.
Прогноз погоды: чего ждать через 50 лет
Фото: ТАССТАСС
Ученый отметил, что сейчас детальный и достоверный прогноз можно составить только на ближайшие пять-шесть дней. По словам Вильфанда, виной этому хаотичные процессы в атмосфере, из-за них ситуация может кардинально поменяться за две недели.
Вильфанд добавил, что даже через полвека прогнозы не станут идеальными, они будут совершенствоваться тысячелетиями. Он назвал «принципиально невозможным» в конце марта точно спрогнозировать погоду на май.
Однако у науки есть шанс повысить точность среднесрочных прогнозов - для этого необходимо изучать связь между атмосферой и океаном.
Ученый призвал не расстраиваться из-за отсутствия точных долгосрочных прогнозов: по его мнению, жить «с интригой» гораздо интереснее.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды центра «Фобос» пообещал Москве и области теплое (и местами даже аномально жаркое) лето.
Метеорологи «Фобоса» спрогнозировали, что по-весеннему тепло в столице станет только в апреле, при этом рост температур будет сопровождаться мощными осадками.
Погода,Роман Вильфанд,Россия,
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