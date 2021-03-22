Синоптик обещал москвичам потепление в конце недели

«С одной стороны, это очень хорошо. Существенных осадков не ожидается. Погода будет в середине и второй половине недели в центре европейской части России в общем-то такой преимущественно солнечной, хотя небольшие снегопады не исключены, они будут непродолжительными и не интенсивными», — заявил он.