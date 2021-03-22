Прогноз погоды: названа точная дата прихода весны

Прогноз погоды «Фобоса» назвал дату наступления метеорологической весны в Москве : это четверг, 25 марта. Как сообщает портал «Метеовести», к концу недели воздух в столичном регионе начнет прогреваться до плюс пяти - десяти градусов.

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Начало недели в Москве и Подмосковье будет минусовым: утром в понедельник и вторник, 22 и 23 марта, ожидается от нуля до минус пяти градусов, днем будет от минус двух до плюс трех градусов. В ночь на среду, 24 марта, похолодает до минус девяти градусов, но днем начнет теплеть до плюс шести градусов.

Небо со среды станет ясным, вероятность осадков останется низкой и в пятницу, 26 марта, будет не холодней плюс шести - девяти градусов.

В Санкт-Петербурге в конце недели воздух прогреется до пяти - восьми градусов выше ноля, на юге Дальнего Востока - до плюс 11 градусов, а в южных регионах - от семи градусов тепла до плюс 12 градусов.

Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что снег в столичном регионе не растает раньше 15-20 апреля (в лесах - только к майским праздникам).