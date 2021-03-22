Регионы предупредили о надвигающемся паводке

Регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стоит подготовиться к возможным паводкам. Обычно в России они начинаются именно в этих областях, предупредили в МЧС России

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Pravda Komsomolskaya/Russian Look

По данным ведомства, в указанных регионах уже начали превентивные мероприятия, которые помогут снизить возможные последствия, сообщило РИА Новости.

Ежегодно весенний паводок начинается с территорий Южного и Северо-Кавказского федерального округов . Паводки и половодья на их территориях возникают вследствие обильных осадков и таяния ледово-снегового покрова, — сообщили в ведомстве.

Как и всегда интенсивность паводка зависит от увлажнённости и глубины промерзания почвы, накопления воды в снеге, а также толщины льда на реках. Исходя из этих данных, МЧС заранее определяет районы, которые требуют особого внимания.

Спасатели постоянно мониторят реки на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Поволжье и в северо-западной части страны. Полезны в этом смысле коптеры, отметили в МЧС. С их помощью оперативно выявляются источники и причины осложнения обстановки, а также строятся ортофотопланы, разрабатываются 3D-модели местности.