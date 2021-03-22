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Москва

Синоптики не ожидают аномального тепла в Центральной России минимум до конца марта 

ТАСС и ещё 3 10 минут назад
«Взрыва тепла не предвидится», — Роман Вильфанд
Фото: ТАСС
Взрыва весеннего тепла не предвидится в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) минимум до конца марта. Однако температура днем не будет опускаться ниже 0 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца месяца температура днем будет, конечно, выше 0 градусов. Но сумасшедшей весны, взрыва тепла, пока что не предвидится. Все идет спокойно, неспешно", — сообщил он.

По словам Вильфанда, температура воздуха в Москве будет около нормы в первой половине недели и на 2 градуса выше нормы во второй половине недели. С четверга столбик термометра будет подниматься до 9 градусов тепла.
"Хотел бы обрадовать, все ждут яркую весну, но у погоды как всегда свои планы. Приятной новостью может стать тот факт, что существенных осадков со вторника не ожидаем", — отметил метеоролог.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Москва
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