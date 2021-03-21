Москвичам пообещали скорое потепление

«Если в понедельник и половину вторника погодой будет управлять снежный циклон, то начиная со среды и до следующих выходных инициатива перейдёт к антициклону, благодаря чему жителей региона ждут солнечные деньки с увеличением суточных колебаний температуры», — заявил Тишковец.