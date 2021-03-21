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Погода в Москве: Москвичей предупредили о снеге и гололеде 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
В Москве вечером воскресенья, 21 марта, ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В ближайшие часы погода в столице ухудшится: ожидается снег, мокрый снег, ветер с порывами до 17 метров в секунду, возможно образование гололедицы. Такие погодные условия сохранятся до утра 22 марта", — говорится в сообщении.

Столичных автомобилистов призвали соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать внезапных маневров, а пешеходов — не укрываться под деревьями.
В Москву придет настоящая весна
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее заявил, что на предстоящей неделе Москву ожидает потепление. Примерно с 24 марта температура воздуха начнет расти и будет держаться в пределах 6-11 градусов тепла.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество
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