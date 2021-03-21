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Погода в Москве: На Москву обрушился последний снегопад

Мослентаиещё 3
21 марта 2021
В понедельник, 22 марта, на Москву обрушился последний значимый снегопад. Видео опубликовано в Telegram-канале «Москва 24».
На Москву обрушился последний снегопад
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»
По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, уже в пятницу, 26 марта, в Москву придется настоящая весна. Ожидается, что температура воздуха повысится до плюс 6 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Москве в первой декаде апреля может выпасть снег. По его словам, устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре Европейской России 27-28 марта.
Вильфанд также обещал, что приход «вяловатой» весны в столицу будет медленным. Он отмечал, что с понедельника, 22 марта, температура все же начнет расти — к середине недели в столичном регионе потеплеет до плюс 5-7 градусов.
Погода,Новости Москвы,Общество,
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