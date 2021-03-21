На Москву обрушился последний снегопад

В понедельник, 22 марта, на Москву обрушился последний значимый снегопад. Видео опубликовано в Telegram -канале «Москва 24».

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, уже в пятницу, 26 марта, в Москву придется настоящая весна. Ожидается, что температура воздуха повысится до плюс 6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Москве в первой декаде апреля может выпасть снег. По его словам, устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре Европейской России 27-28 марта.