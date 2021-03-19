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Москва

В Россию придет новая погодная аномалия 

Мария Иванова 24 минуты назад
В Россию придет новая погодная аномалия
Фото: ТАСС
Эксперт Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Сибири станет аномально тепло — температуры превысят норму на четыре-восемь градусов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным метеорологов, в южной части Западной Сибири на этой неделе ожидается от плюс шести до восьми градусов тепла. С субботы, 20 марта, в Красноярске будет на восемь градусов теплее нормы (температуры станут плюсовыми).
Погода с температурами выше ноля также ожидается под Кемерово, в Новосибирской, Томской и Омской областях, а также в Алтайском крае.
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Как писал «Рамблер», ранее Вильфанд заявил, что на Москву надвигается «вяловатая и пасмурная» весна. В ночь на 20 марта в столице возможны морозы до минус девяти градусов, но днем температуры будут около ноля.
С понедельника, 22 марта, воздух в столичном регионе прогреется до плюс четырех-пяти градусов, а к среде, 24 марта, начнет теплеть до семи градусов выше ноля.
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Погода , Роман Вильфанд
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