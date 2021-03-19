В Россию придет новая погодная аномалия 

Эксперт Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Сибири станет аномально тепло — температуры превысят норму на четыре-восемь градусов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным метеорологов, в южной части Западной Сибири на этой неделе ожидается от плюс шести до восьми градусов тепла. С субботы, 20 марта, в Красноярске будет на восемь градусов теплее нормы (температуры станут плюсовыми).

Погода с температурами выше ноля также ожидается под Кемерово, в Новосибирской, Томской и Омской областях, а также в Алтайском крае.

Как писал «Рамблер», ранее Вильфанд заявил, что на Москву надвигается «вяловатая и пасмурная» весна. В ночь на 20 марта в столице возможны морозы до минус девяти градусов, но днем температуры будут около ноля.

С понедельника, 22 марта, воздух в столичном регионе прогреется до плюс четырех-пяти градусов, а к среде, 24 марта, начнет теплеть до семи градусов выше ноля.