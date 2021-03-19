Прогноз погоды: когда запахнет весной 

Прогноз погоды центра «Фобос» обещает, что весеннее тепло придет в Подмосковье и столицу 23 марта. Об этом сообщают «Метеовести».

Метеорологи предупредили, что в ближайшие несколько дней ночные температуры в Москве будут варьироваться от минус одного до шести градусов ниже ноля, а в дневное время ожидается от нуля до пяти градусов тепла.

Весну жители региона почувствуют в следующий вторник, 23 марта. Погода с этого дня станет солнечной и сухой, по ночам будет от минус четырех до плюс одного градуса, а днем — не холоднее плюс пяти градусов. К следующим выходным воздух прогреется до по-настоящему весенних плюс десяти градусов.

По подсчетам «Фобоса», в марте 2021 года температуры в столичном регионе оказались на 1,1 градуса ниже нормы. При этом, по данным за последние 30 лет, сроки прихода климатической весны в Москву сдвинулись с 27 на 21 марта. Таким образом, в этом году весна задержится всего на пару дней.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобоса» пообещал Крыму апрельскую погоду к субботе и воскресенью, 20 и 21 марта. Воздух на этих выходных прогреется до 10-15 градусов выше ноля (почти на две недели раньше срока).

При этом в конце рабочей недели в Симферополе будет дождливо. До выходных там может выпасть примерно половина месячной нормы осадков.