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Москва

Прогноз погоды: весна откладывается 

Елена Прошина 4 часа назад
Прогноз погоды: весна откладывается
Фото: ТАСС
Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил москвичей, что весна задерживается и торопить ее наступление не стоит — вместе с климатической весной придет небывало мощное половодье. Об этом сообщают «Метеовести».
С четверга, 18 марта, температуры в регионе начнут падать. По ночам будет холодать до минус пяти — минус семи градусов, днем будет от нуля до плюс одного. Из-за огромного количества растаявшего снега на улицах начнется гололедица.
Метеорологи «Фобоса» заверили, что аномальных морозов в Москве и области уже не будет, но и приятные плюс пять градусов закончились.
Тем временем в Крыму местами выпадет до половины месячной нормы осадков. В Севастополе интенсивность дождей может вырасти до пяти миллиметров за три часа. Ливни будут идти при температуре в плюс семь-десять градусов.
Как писал «Рамблер», ранее жителям Подмосковья и столицы пообещали невиданное половодье. К середине марта высота снежного покрова в Москве достигла 41 сантиметра (49 сантиметров в области), что на 30 процентов выше нормы.
В МЧС считают, что подтопленными могут оказаться 158 населенных пунктов на территории 30 городских округов.
Потопа удастся избежать, если потепление в регионе окажется медленным и снег будет таять постепенно.
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Погода , МЧС
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