Климатолог объяснил причину ускоренного потепления климата в РФ по сравнению с остальным миром

России из-за глобального потепления угрожает деградация вечной мерзлоты, наводнения и нашествие новых вредителей. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв

По словам учёного, потепление в России идёт в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, причём в Арктической зоне процесс ещё более интенсивен. Это связано с тем, что в средних широтах Северного полушария, в котором находится Россия, площадь суши меньше площади океана, а океан является огромным аккумулятором тепла. Суша быстрее океана реагирует на потепление и охлаждение, а значит, не может так же эффективно осуществлять теплообмен с атмосферой.

Поэтому в нашей зоне потепление происходит быстрее — много суши. В такой ситуации, кстати, находимся не только мы, но и весь пояс средних северных широт, — заявил Киселёв в интервью изданию «Взгляд».

Это приведёт к деградации вечной мерзлоты и высвобождению парниковых газов, что усилит процесс глобального потепления. Таяние льдов приведёт к наводнениям, а появление новых сельхозкультур — к новым вредителям, которые будут «переселяться» севернее.

Кроме того, в начале XXI века темпы повышения уровня Мирового океана превысили три сантиметра за десятилетие, что почти вдвое выше темпов прошлого столетия. Это опасно для низко расположенных территорий вроде Нидерландов, Венеции или Санкт-Петербурга. По современным оценкам предполагается, что подъём воды за этот век составит где-то 60–90 сантиметров.

Но в Петербурге есть дамба. Проблема существует, но в данный момент она локализована, в ближайшие десятилетия беспокоиться не приходится. Хотя надо признать, что какие-то земли неизбежно будут затоплены к концу века, — предупредил климатолог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о текущей климатической ситуации на планете и её перспективах. Он отметил, что глобальное потепление неизбежно, но бояться его не стоит.

По словам Вильфанда, основное влияние на состояние климата оказывает антропогенный фактор, и в меньшей степени — природный. Это ведёт к потеплению и других вариантов быть не может, писал NEWS.ru.