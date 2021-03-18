Москвичам рассказали о погоде в выходные

В выходные погоду в столице будет определять антициклон. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

По ее словам, в субботу, 20 марта, ожидается переменная облачность, ночью может пойти снег. Столбики термометров могут опуститься до 5–8 градусов мороза, по области до 9 градусов ниже нуля. Днем будет солнечно и без осадков.

"В воскресенье атмосферное давление чуть понизится, антициклон сместится на восток. В течение всех суток погода облачная с прояснениями. Местами небольшой снежок в ночные часы и фаза смешанных осадков – в дневные. Температура будет чуть ниже климатической нормы", – цитирует Позднякову RT.