Прогноз погоды: когда в Москву придет весна 

Вильфанд подчеркнул, что весна в центре Европейской России наступает медленно, это доказывает многолетняя статистика. Ученый посоветовал москвичам и жителям соседних регионов привыкнуть, что живут они не в субтропиках, поэтому надеяться на весеннее тепло в марте им не стоит.

По прогнозу Гидрометцентра, к середине или к концу апреля температуры в столичном регионе и по соседству поднимутся до 15-18 градусов выше ноля.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды центра «Фобос» посоветовал москвичам не ждать климатической весны раньше апреля.

По словам специалистов, климатическая весна обычно приходит в Подмосковье 27 марта, но в 2021 году сдвинется на одну-две недели.

Во второй половине марта, по расчетам метеорологов, воздух в столице начнет прогреваться до плюс восьми градусов. В первые десять дней апреля температуры в регионе должны превысить десять градусов тепла, но снег растает только к 15-20 апреля (в лесах — только к майским праздникам).

Лето, по мнению метеорологов, будет теплым и временами даже аномально жарким.