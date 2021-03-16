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Москва

Прогноз погоды: когда в Москву придет весна 

Елена Прошина 4 часа назад
Прогноз погоды: когда в Москву придет весна
Фото: ТАСС
Ученый-метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает Москве плюс 18 градусов через месяц-полтора. Об этом сообщает ТАСС.
Вильфанд подчеркнул, что весна в центре Европейской России наступает медленно, это доказывает многолетняя статистика. Ученый посоветовал москвичам и жителям соседних регионов привыкнуть, что живут они не в субтропиках, поэтому надеяться на весеннее тепло в марте им не стоит.
По прогнозу Гидрометцентра, к середине или к концу апреля температуры в столичном регионе и по соседству поднимутся до 15-18 градусов выше ноля.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды центра «Фобос» посоветовал москвичам не ждать климатической весны раньше апреля.
По словам специалистов, климатическая весна обычно приходит в Подмосковье 27 марта, но в 2021 году сдвинется на одну-две недели.
Во второй половине марта, по расчетам метеорологов, воздух в столице начнет прогреваться до плюс восьми градусов. В первые десять дней апреля температуры в регионе должны превысить десять градусов тепла, но снег растает только к 15-20 апреля (в лесах — только к майским праздникам).
Лето, по мнению метеорологов, будет теплым и временами даже аномально жарким.
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Погода , Роман Вильфанд
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