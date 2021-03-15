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Климатолог предупредил россиян об аномалии, которая изменит их жизнь

Прайм
2 часа назад
В России в ближайшие годы ожидается серьезное потепление, поэтому гражданам нужно будет адаптироваться к изменениям погодных условий. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение климатолога, старшего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексея Карнаухова.
"В ближайшие 10-20 лет, скорее всего, будет глобальное потепление. Оно будет небольшое и плавное, а также будет характеризоваться перепадами температур. Мы должны быть готовы к резким изменениям погодных условий. Поэтому одежда должна быть более универсальной: пригодной одновременно для дождя, снега, ветра и метели", — отметил он в интервью телеканалу "Москва 24".
Климатолог обратил внимание на то, что погода уже меняется. Если раньше в столице России люди носили валенки, то теперь — влагостойкую обувь. Виной тому — чередования климата, когда на смену морозам и снегопадам приходит оттепель. Также все чаще москвичи ходят по улицам с зонтом, сказал Карнаухов. Он также предупредил, что в летний период в Москве ожидается аномальное потепление. Климатолог подчеркнул, что "жара в 25-40 градусов в Москве довольно реальна. Нужна одежда, которая, с одной стороны, дышит, а с другой — не промокает, например, с мембранами".
Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что аномальное потепление в России "неизбежно". В частности, менее чем через сто лет зима в стране сократиться до двух месяцев.
Погода,Общество,Видео,Москва24,Россия,
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