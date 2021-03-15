Климатолог обратил внимание на то, что погода уже меняется. Если раньше в столице России люди носили валенки, то теперь — влагостойкую обувь. Виной тому — чередования климата, когда на смену морозам и снегопадам приходит оттепель. Также все чаще москвичи ходят по улицам с зонтом, сказал Карнаухов. Он также предупредил, что в летний период в Москве ожидается аномальное потепление. Климатолог подчеркнул, что "жара в 25-40 градусов в Москве довольно реальна. Нужна одежда, которая, с одной стороны, дышит, а с другой — не промокает, например, с мембранами".