В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Прогноз погоды: москвичам придется сменить гардероб

Елена Прошина
4 часа назад
Климатолог из РАН Алексей Карнаухов рассказал, что долгосрочный прогноз погоды предупреждает москвичей о тотальном изменении климата через 10-20 лет. Об этом сообщает «Москва 24»
Климатолог заявил о тотальном изменении климата через 10-20 лет
Фото: ТАССТАСС
Карнаухов подчеркнул, что глобальное потепление будет изменять ситуацию в столичном регионе медленно, но верно. Во время этого процесса возможны резкие перепады температур.
Он посоветовал москвичам обновить гардероб уже сейчас, добавив в него одежду, которая подойдет и для ветреной погоды, и для дождя, и в метель.
Он напомнил, что в прошлом веке в московскую зиму нужно было носить валенки, залитые катки держались с ноября по март, а теперь в столице зимой необходимы влагостойкая обувь и зонт.
Климатолог отметил, что цветы, появляющиеся в московских дворах зимой, стали нормой, как и почти 40-градусная жара летом. По его мнению, аномальная жара грозит столичному региону и летом 2020 года.
Как писал «Рамблер», ранее метеорологи центра «Фобос» заявили, что прогноз погоды обещает столице и Подмосковью теплое лето.
В «Фобосе» считают, что по-весеннему тепло в Москве станет только в апреле, при этом рост температур будет сопровождаться мощными осадками.
Погода,Алексей Карнаухов,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители