Климатолог заявил о тотальном изменении климата через 10-20 лет

Климатолог из РАН Алексей Карнаухов рассказал, что долгосрочный прогноз погоды предупреждает москвичей о тотальном изменении климата через 10-20 лет. Об этом сообщает «Москва 24»

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Карнаухов подчеркнул, что глобальное потепление будет изменять ситуацию в столичном регионе медленно, но верно. Во время этого процесса возможны резкие перепады температур.

Он посоветовал москвичам обновить гардероб уже сейчас, добавив в него одежду, которая подойдет и для ветреной погоды, и для дождя, и в метель.

Он напомнил, что в прошлом веке в московскую зиму нужно было носить валенки, залитые катки держались с ноября по март, а теперь в столице зимой необходимы влагостойкая обувь и зонт.

Климатолог отметил, что цветы, появляющиеся в московских дворах зимой, стали нормой, как и почти 40-градусная жара летом. По его мнению, аномальная жара грозит столичному региону и летом 2020 года.

Как писал «Рамблер», ранее метеорологи центра «Фобос» заявили, что прогноз погоды обещает столице и Подмосковью теплое лето.