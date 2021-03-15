Москвичей призвали готовиться к глобальному потеплению

Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов призвал москвичей готовиться к резким изменениям погодных условий в столице.

По словам специалиста, в ближайшем будущем жителям столицы придется изменить свой гардероб из-за глобального потепления. «В ближайшие 10-20 лет, скорее всего, будет глобальное потепление. Оно будет небольшое и плавное, а также будет характеризоваться перепадами температур. Мы должны быть готовы к резким изменениям погодных условий. Поэтому одежда должна быть более универсальной: пригодной одновременно для дождя, снега, ветра и метели», — рассказал Карнаухов телеканалу «Москва 24»

Климатолог отметил, что за последние десятилетия климат уже изменился, и москвичи вынуждены подстраивать свой гардероб под эти перемены. Так, из-за чередования климатических явлений, когда на смену морозу и аномальному снегопаду приходит оттепель, жители города вынуждены носить водонепроницаемую обувь. Также сейчас, в отличие от прошлых поколений, москвичи используют зимой зонт.

Кроме того, изменение климата затронет и летний период, что, в свою очередь, также отразится на одежде. «Летом мы должны быть готовы к аномальной жаре, как было в 2010 году. Жара в 25–40 градусов в Москве довольно реальна. Нужна одежда, которая, с одной стороны, дышит, а с другой — не промокает, например, с мембранами», — отметил Карнаухов. Эксперт также добавил, что «Москва — дополнительный остров тепла» из-за своей системы отопления.