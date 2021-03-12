Москвичей предупредили о гололедице до воскресенья

В субботу жителей столицы ожидает небольшой снег. Ночью на субботу температура будет держаться в районе минус 8 – минус 6 градусов, днем потеплеет до 1 градуса.

В воскресенье также ожидаются небольшие осадки, ночью от минус 2 до нуля, однако днем показатели поднимутся до 4–6 градусов тепла.