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Москвичей предупредили о гололедице и метели до воскресенья

Газета.Ruиещё 12
20 часов назад
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности в выходные из-за метели, гололедицы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, передает "Москва 24".
Москвичей предупредили о гололедице до воскресенья
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В субботу жителей столицы ожидает небольшой снег. Ночью на субботу температура будет держаться в районе минус 8 – минус 6 градусов, днем потеплеет до 1 градуса.
В воскресенье также ожидаются небольшие осадки, ночью от минус 2 до нуля, однако днем показатели поднимутся до 4–6 градусов тепла.
Погода,Новости Москвы,Москва24,Московская Область,
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