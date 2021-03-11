Прогноз погоды: Масленица закончится оттепелью

Прогноз погоды центра «Фобос» пообещал москвичам и жителям Московской области , что регион попрощается с Масленицей при плюсовых температурах. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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Вторая неделя марта оказалась очень морозной, в ночь на 10 марта температуры в Москве падали до минус 21,3 градуса, а в Клину - до 30,5 ниже ноля. К полудню воздух прогрелся всего до минус 15 - 17 градусов.

Год назад в эти же дни в столичном регионе был стабильный плюс, а ночные температуры не опускались ниже ноля.

В ночь на 11 марта температуры опять достигали минус 21 градуса в Москве и минус 30 в Подмосковье. Днем в четверг, как считают метеорологи «Фобоса», будет не холоднее минус десяти градусов, а в пятницу, 12 марта, в регионе ожидается от минус трех до восьми градусов ниже ноля.

В ночь на субботу, 13 марта, будет не холоднее минус 12 градусов, а днем ожидается ноль. В воскресенье, 14 марта, дневные температуры достигнут плюс четырех градусов, но день окажется ветреным, промозглым и сырым.