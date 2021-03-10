Прогноз погоды: в Москве резко потеплеет

Метеоролог, доктор технических наук Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает москвичам и жителям Подмосковья резкое потепление в субботу и воскресенье, 13 и 14 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

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По расчетам Гидрометцентра России, в ночь на четверг, 11 марта, температура в столичном регионе, скорее всего, упадет до 28 градусов мороза.

Однако всего через пару дней, уже на этих выходных, температуры в Подмосковье и столице подскочат примерно на 15-20 градусов. Вильфанд объяснил резкое потепление появлением теплых воздушных масс над регионом.

В ночь на субботу, 13 марта, в регионе будет минус восемь-десять градусов, днем - около нуля. В последний день недели температуры в Москве и области станут плюсовыми. При этом в регионе будет пасмурно и дождливо.

Аналогичное потепление ожидает большинство регионов центра Европейской России.

Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды центра «Фобос» предупредил москвичей о гололеде на выходных.