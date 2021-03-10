В столичном регионе объявили желтый уровень опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Погода считается потенциально опасной, передает НСН.
Предупреждение в столице будет действовать до 22.00 четверга, по области — до 23.00.
В ночь на среду температура воздуха опускалась в Москве почти до минус 21 градуса. Днем ожидается минус 14 градусов.
Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин сообщил телеканалу «360», что сильное похолодание в столичном регионе связано с ультраполярным вторжением холодного воздуха с Карского моря и пониженным давлением. Температуры на 8-9 градусов ниже нормы.