Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Погода в Москве: В столичном регионе объявили желтый уровень опасности погоды 

Газета.Ru и ещё 1 4 часа назад
В столичном регионе объявили желтый уровень опасности
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Погода считается потенциально опасной, передает НСН.
Предупреждение в столице будет действовать до 22.00 четверга, по области — до 23.00.
В ночь на среду температура воздуха опускалась в Москве почти до минус 21 градуса. Днем ожидается минус 14 градусов.
Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин сообщил телеканалу «360», что сильное похолодание в столичном регионе связано с ультраполярным вторжением холодного воздуха с Карского моря и пониженным давлением. Температуры на 8-9 градусов ниже нормы.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Газета.Ru: последние новости
Москвичей предупредили о гололедице до четверга Москвичей предупредили о гололедице до четверга Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной со времен окончания Второй мировой войны Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной со времен окончания Второй мировой войны "Желтый" уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из‑за гололедицы "Желтый" уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из‑за гололедицы
Погода , Новости Москвы , Общество , Валерий Малинин , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
00:20
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
Происшествия
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
02:34
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
В мире
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
00:47
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
Технологии
Вмерзшего в лед пса показали на видео
00:17
Вмерзшего в лед пса показали на видео
Общество Происшествия
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
00:18
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение