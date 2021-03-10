В столичном регионе объявили желтый уровень опасности

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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве Подмосковье из-за гололедицы. Погода считается потенциально опасной, передает НСН.

Предупреждение в столице будет действовать до 22.00 четверга, по области — до 23.00.

В ночь на среду температура воздуха опускалась в Москве почти до минус 21 градуса. Днем ожидается минус 14 градусов.