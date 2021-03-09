Прогноз погоды: когда вернется весна 

Прогноз погоды центра «Фобос» пообещал Подмосковью и столице потепление с субботы, 13 марта. Об этом сообщают «Метеовести».

Пока в столичном регионе настоящая зима: утром во вторник, 9 марта, ожидается около минус 20 градусов, днем — солнечно и морозно, от восьми градусов ниже ноля до минус 12 градусов.

К 13 марта воздух в столице и области начнет прогреваться до плюс двух градусов, в субботу будет идти снег, переходящий в дожди (по ночам и утром, возможно, ледяные).

Метеорологи «Фобоса» объяснили, что потепление возвращается в Москву благодаря атлантическому циклону и полной перестройке атмосферных процессов — погода переходит в весенний режим.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды предупредил москвичей о холодной неделе — от минус 17 до 22 градусов мороза по утрам, днём от минус восьми до 11 ниже ноля днем. В пятницу, 12 марта, воздух прогреется до минус одного — минус четырех градусов.

В Санкт-Петербурге 12 марта будет от нуля до плюс трех градусов с мокрым снегом, а в южных регионах — солнечно, сухо и до плюс восьми градусов днем. Даже в южных районах Сибири ожидаются оттепели до плюс пяти градусов.