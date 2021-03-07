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Вильфанд сообщил, что в Москву 9 марта придут январские морозы 

ТАСС и ещё 1 24 минуты назад
В Москву придут январские морозы
Фото: РИА Новости
Морозы до 20-21 градуса придут в Московский регион со вторника. Температурный фон будет близок к январским значениям в этот период, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильное понижение температуры в первый рабочий день недели: 15-17, даже до 20 градусов мороза ночью по области, дневные температуры — 8-10 градусов мороза, на севере региона — до 13 градусов мороза. В среду температура еще ниже — ночные морозы будут до 21 градуса. Если сравнить погоду в эти дни с самым холодным январским днем по климату, 31 января, то окажется, что средняя температура в этот день примерно на три градуса выше, чем та, которую мы прогнозируем сейчас", — сообщил он.

По словам Вильфанда, температура воздуха будет на 10 градусов ниже нормы 10 марта в столичном регионе.
По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве ожидается 1 градус мороза — 1 градус тепла, в понедельник — 5-3 градуса мороза, во вторник — 10-8 градусов мороза, в среду — 12-7 градусов мороза, в четверг — 9-4 градуса мороза.
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Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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