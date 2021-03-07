В Москву придут январские морозы

"Сильное понижение температуры в первый рабочий день недели: 15-17, даже до 20 градусов мороза ночью по области, дневные температуры — 8-10 градусов мороза, на севере региона — до 13 градусов мороза. В среду температура еще ниже — ночные морозы будут до 21 градуса. Если сравнить погоду в эти дни с самым холодным январским днем по климату, 31 января, то окажется, что средняя температура в этот день примерно на три градуса выше, чем та, которую мы прогнозируем сейчас", — сообщил он.