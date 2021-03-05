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Москва

Прогноз погоды: России пообещали «синий» март 

Елена Прошина 1 час назад
Синоптики пообещали России «синий» март
Фото: ТАСС
Метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает всей Европейской России «синий» март. Об этом сообщает агентство «Москва».
Синий цвет на климатических картах означает температуры ниже нормы. По словам Вильфанда, в марте 2021 года холодная аномалия составит восемь градусов, иногда будет и на 12 градусов холоднее нормы.
Днем в пятницу, 5 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, температура составит около минус трех градусов. В субботу, 6 марта, станет еще холоднее — до минус десяти градусов, местам до минус 18 ниже ноля.
В воскресенье, 7 марта, в столичном регионе ожидается до минус девяти градусов, но в течение дня может потеплеть до нуля. При этом возможны метели, ветер с порывами до 20 метров в секунду, гололедица и заносы на дорогах.
В Международный женский день, по прогнозу Вильфанда, погода будет комфортной. В ночь на 8 марта будет от минус семи до 12 градусов мороза, днем от четырех градусов ниже ноля до минус семи.
После этого в регион снова вернется зима, ночью похолодает до минус 19 градусов, днем — до минус 13 ниже ноля.
Как писал «Рамблер», прогноз погоды «Фобоса» ранее предупредил, что 8 марта 2021 года в Москве будет не теплее минус двух градусов. Метеорологи напомнили, что в 2020-м 7 и 8 марта были установлены температурные рекорды — плюс 12 и плюс 8,6 градуса соответственно.
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