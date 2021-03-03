Синоптики сообщили об аномальных холодах

«В течение периода рабочих дней температура в Москве прогнозируется выше нормы, но уже с субботы она будет ниже нормы. В субботу, 6 марта, ночные температуры будут от 9 до 14 градусов мороза, дневные — около 5 градусов мороза. В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение», — сказал Вильфанд ТАСС.

По его словам, температура будет держаться на отметке на 3 градуса ниже нормы, в воскресенье она будет близка к норме, и на 2-4 градуса ниже нормы в понедельник.

«Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

В Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала температура будет ниже нормы на 4-8 градусов, с воскресенья аномальный холод распространится почти на всю европейскую часть страны.

«Исключением будут только Ростовская область, Ставрополье и регионы, расположенные на Нижней Волге. Там температура будет около нормы», — указал ученый.

В Москве также прогнозируется сильный ветер, его скорость будет достигать 17 метров в секунду.