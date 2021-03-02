Гололедица и снежные заносы ожидаются в Москве 7 марта. При этом в Международный женский день начнется похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Наиболее неблагоприятный день — это 7 марта. Так называемый "ныряющий циклон" (идущий с севера, то есть с верхней части карты вниз. — Прим. ред.) приведет к тому, что ночные температуры будут минус 7 — минус 9 градусов, днем несколько потеплеет — до 0 градусов", — приводит слова синоптика РИА Новости.

Вильфанд добавил, что 9 марта столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов. Также в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре заявили, что его ввели в связи с гололедицей.

Ранее Вильфанд предупреждал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.