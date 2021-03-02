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Прогноз погоды: в Москву вернутся холода 

Елена Прошина 1 час назад
Прогноз погоды: в Москву вернутся холода
Фото: ТАСС
Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает жителям Подмосковья, столицы и большинства европейских регионов возвращение холодов в субботу, 6 марта. Об этом сообщает ТАСС.
Вильфанд отметил, что в первые пять дней марта в Санкт-Петербурге, Калининграде и Пскове будет очень тепло, температуры превысят норму на шесть-восемь градусов.
В Москве тоже станет теплее, чем обычно бывает в начале марта. В начале недели в столице ожидается от плюс одного до трех градусов тепла, это на два-три градуса выше нормы. В четверг, 4 марта, температура в Москве вырастет до плюс одного-шести градусов.
Однако уже в пятницу, 5 марта, начнется похолодание, а в субботу оно станет ощутимым. Прогноз погоды предупреждает о падении температуры до минус 11 градусов в ночь на 6 марта, днем будет до минус пяти градусов.
Как писал «Рамблер», ранее в центре «Фобос» рассказали, что снег начнет активно таять в Москве во второй половине марта. В среднем московский март будет на один-два градуса теплее нормы, а во второй половине месяца начнет теплеть до плюс восьми градусов.
В первую неделю месяца, по прогнозу «Фобоса», погода будет неустойчивой, температура начнет резко скакать, а снег станет быстро сменяться дождем.
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Погода , Роман Вильфанд
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