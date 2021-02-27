"Если в Москве ночью была ещё плюсовая температура, то уже в утренние часы начал прорываться холодный атмосферный фронт, который откроет путь к вторжению более студеного воздуха. Наметится обратный суточный ход температуры, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью, а осадки от дождя перейдут в заряды снега. И температура понизится в Москве до -1…— 3, а в Подмосковье 0…-5 градусов ", — сказал Тишковец.