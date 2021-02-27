Похолодание придет в Москву в субботу, ожидается снегопад с порывами ветра, на дорогах будет сильная гололедица, температура воздуха в столице до -3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Если в Москве ночью была ещё плюсовая температура, то уже в утренние часы начал прорываться холодный атмосферный фронт, который откроет путь к вторжению более студеного воздуха. Наметится обратный суточный ход температуры, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью, а осадки от дождя перейдут в заряды снега. И температура понизится в Москве до -1…— 3, а в Подмосковье 0…-5 градусов ", — сказал Тишковец.
По его словам, вся слякоть замерзнет, и на дорогах образуется толстая корка льда.
"Вся снежно-водяная каша под ногами замерзнет и превратится в классическую гололедицу толщиной несколько миллиметров. Поэтому сегодня Москва и столичный регион покроются коркой льда, на дорогах и тротуарах будет очень скользко ", — сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер северный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.