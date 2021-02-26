Прогноз погоды: москвичам пообещали мрак и скуку 

По данным Вильфанда, последние три дня февраля — 26, 27 и 28 число (пятница, суббота и воскресенье) — окажутся самыми мрачными за месяц. В эти дни в столичном регионе не стоит ждать солнца, облака будут темными и низкими.

В воскресенье, 28 февраля, в регионе ожидается резкий перепад температур: с минус трех — минус восьми ночью до от нуля до плюс двух днем. Вильфанд предупредил, что это грозит сильной гололедицей.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобоса» пообещал Москве дождливую и теплую (около плюс четырех градусов) пятницу, 26 февраля. В субботу-воскресенье, 27 и 28 февраля, ожидается от минус одного до плюс одного градуса, возможны будут снегопады. А в начале марта в столичном регионе ожидается от плюс одного до двух градусов выше ноля.

В «Фобосе» считают, что погода в марте будет часто меняться, но окажется на один-три градуса теплее нормы. Средняя дневная температура начала марта составляет от минус одного до минус шести градусов, в конце месяца — от плюс двух до семи градусов тепла.