Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Прогноз погоды: москвичам пообещали мрак и скуку 

Мария Иванова 2 часа назад
Прогноз погоды: москвичам пообещали мрак и скуку
Фото: ТАСС
Доктор наук, один из руководителей Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает жителям Подмосковья и столицы «мрачный и скучный» период до конца февраля. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Вильфанда, последние три дня февраля — 26, 27 и 28 число (пятница, суббота и воскресенье) — окажутся самыми мрачными за месяц. В эти дни в столичном регионе не стоит ждать солнца, облака будут темными и низкими.
В воскресенье, 28 февраля, в регионе ожидается резкий перепад температур: с минус трех — минус восьми ночью до от нуля до плюс двух днем. Вильфанд предупредил, что это грозит сильной гололедицей.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобоса» пообещал Москве дождливую и теплую (около плюс четырех градусов) пятницу, 26 февраля. В субботу-воскресенье, 27 и 28 февраля, ожидается от минус одного до плюс одного градуса, возможны будут снегопады. А в начале марта в столичном регионе ожидается от плюс одного до двух градусов выше ноля.
В «Фобосе» считают, что погода в марте будет часто меняться, но окажется на один-три градуса теплее нормы. Средняя дневная температура начала марта составляет от минус одного до минус шести градусов, в конце месяца — от плюс двух до семи градусов тепла.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Комментарии
Погода , Роман Вильфанд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
08:14
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
Шоу-бизнес
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
02:32
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
Шоу-бизнес
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
01:58
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
Новости Москвы
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
01:27
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
Армия
Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии
00:29
Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии
Армия
Видео штурма Среднеуральского женского монастыря
01:59
Видео штурма Среднеуральского женского монастыря
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение