Климатолог объяснил причины холодной зимы

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал, почему зима в России в этом году оказалась холодной, сообщает радио Sputnik.
По словам специалиста, зимний период с конца 2020 года и до начала 2021-го не был «существенно холодным» и находился в пределах нормы.
«Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта кажется нам особенно холодной, хотя ничего особенного не было», –подчеркнул Кокорин.
По словам климатолога, в последние годы в стране наблюдалась или только холодная, или теплая зима, а «средний» показатель отсутствует. Ученые объяснил, что это происходит из-за того, что человек повлиял на естественные погодные колебания. Климатической системой был получен толчок, в частности, от усиления парникового эффекта на 5% из-за сжигания ископаемого топлива, указал Кокорин.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что отсутствие солнца и низкие облака сделают окончание зимы в Московском регионе «мрачным и скучным».