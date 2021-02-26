Климатолог объяснил причины холодной зимы

По словам специалиста, зимний период с конца 2020 года и до начала 2021-го не был «существенно холодным» и находился в пределах нормы.

«Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта кажется нам особенно холодной, хотя ничего особенного не было», –подчеркнул Кокорин.

По словам климатолога, в последние годы в стране наблюдалась или только холодная, или теплая зима, а «средний» показатель отсутствует. Ученые объяснил, что это происходит из-за того, что человек повлиял на естественные погодные колебания. Климатической системой был получен толчок, в частности, от усиления парникового эффекта на 5% из-за сжигания ископаемого топлива, указал Кокорин.