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Ученые зафиксировали сильнейшее снижение активности Гольфстрима 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Ученые зафиксировали сильнейшее снижение активности Гольфстрима
Фото: Газета.Ru
Гольфстрим и другие течения в Северной Атлантике вышли на минимум активности. Это может привести к похолоданию климата в Европе и Америке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Потсдамского института изучения климата (PIK). "Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима ослабеет еще на 34-45% к концу столетия, что может вызвать полную остановку "конвейера течений", — заявил профессор Потсдамского университета Штефан Рамшторф. "Конвейером" течений ученые называют систему взаимосвязанных глубинных течений, которые переносят воду по Мировому океану. Как показывают исследования, Гольфстрим и прочие течения Северной Атлантики слабеют уже более 150 лет. Это напрямую связано с влиянием человечества на температурный режим Земли после начала эры индустриализации. Однако такого минимума активности не было на протяжении как минимум тысячи лет. Скорость движения течений начала уменьшаться особенно быстро с 1960 года. Ученые не исключают возможность полной остановки "конвейера течений", если эта тенденция продолжится ближайшие 100 лет. Это грозит установлением более сурового зимнего климата в Европе и Северной Америке, а также ускорением роста уровня моря у берегов США и резким снижением количества осадков во время лета. Ранее академик РАН заявил, что Землю ждет ледниковый период.
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Погода , РАН , ИТАР-ТАСС , США
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