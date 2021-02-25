За прошедшие сутки в Москве выпало 7 см снега 

За сутки в столице выпало еще 7 сантиметров снега. Коммунальные службы ведут уборку дорог и дворовых территорий. Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. К очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой коммунальная техника приступила в 10:00. Снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. 25 февраля в столице и Московской области ожидается облачная погода, осадки и до 4 градусов тепла. В этот день в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдут осадки. Во второй половине дня температура в Москве достигнет 2–4 градусов тепла, по области до плюс 4 градусов. Ранее синоптики сообщали, что в четверг после 12:00 начнется потепление. Ледяная корка растает, однако в связи со вторжением очень влажного атлантического воздуха образуется туман с ухудшением видимости до 100–500 метров. Это может грозить сбоями в авиационном сообщении. Ожидается, что март встретит москвичей легкими морозами. В последние выходные февраля начнется «слабая оттепель». Также ожидаются осадки в виде снега. Однако первый месяц календарной весны начнется с отрицательных значений.