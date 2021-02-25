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Москва

Прогноз погоды: Россию сковывает льдом 

Мария Иванова 1 час назад
Прогноз погоды: Россию сковывает льдом
Фото: РИА Новости
Прогноз погоды «Фобоса» предупредил москвичей и жителей соседних регионов о ледяных дождях и грядущем потеплении. Об этом сообщают «Метеовести».
По данным метеорологов, в начале дня в четверг, 25 февраля, в Москве возможен гололед и замерзающие осадки. Затем станет теплее (около плюс трех) и до субботы, 27 февраля, температуры будут подниматься до плюс двух-пяти градусов. В эти пару дней ледяных дождей в столице не будет.
Морозы резко отступят и в Саратовской области: температура сначала упадет с минус 18 до восьми градусов ниже ноля, а в пятницу, 26 февраля, станет плюсовой. Снег будет превращаться в дожди (по утрам утром — в ледяные). В субботу воздух в регионе прогреется до плюс шести градусов и только в конце недели немного похолодает.
В Калининграде ранее зафиксировали плюс 12 градусов, но прогноз погоды предупредил, что воздушные массы уже остывают, поэтому так же тепло в других регионах не будет.
Как писал «Рамблер», перед потеплением столичный регион столкнется с непогодой: утром 25 февраля ожидается сильный снегопад, видимость ухудшится до одного километра, затем начнется ледяной дождь. Метеорологи прогнозируют, что выпадет до 13 миллиметров осадков (35 процентов месячной нормы). В середине дня начнется оттепель и в столице образуется туман.
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