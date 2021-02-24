Москве пообещали треть месячной нормы осадков за один день

В столичном регионе в четверг, 25 февраля, выпадет до 13 мм осадков — 35% месячной нормы. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

«В ближайшие сутки погода в столичном регионе будет определяться прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого снеговыми тучами и смягчением мороза в ночь до минус 5-10 градусов. Особенно сложная погода ожидается в четверг, 25 февраля, когда в период с 6:00 до 9:00 прогнозируется сильный снегопад с ухудшением видимости до 1 км, который кратковременно сменится на ледяной дождь с гололедом. Выпадет до 13 мм осадков или 35% всей месячной нормы», — говорится в прогнозе.

Отмечается, что после 12:00 наступит оттепель, связанная с вторжением очень влажного атлантического воздуха, который будет благоприятствовать образованию тумана с ухудшением видимости до 100-500 м. Этот показатель ниже летных минимумом погоды, а значит, грозит сбоями в авиационном сообщении. При этом ледяная корка растает.