Москвичам пообещали метель и потепление

Снег, метель и потепление до минус 10 ожидаются в Москве в среду, атмосферное давление будет понижаться, но останется выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня через Москву пройдет теплый фронт, и мы ожидаем повышения температуры, которое будет продолжаться днем и предстоящей ночью. Сегодня днем в столице облачно, небольшой снег, слабая метель. Температура составит минус 10-12 градусов, по области минус 9-14", — сказал Синенков.

Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет понижаться и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.