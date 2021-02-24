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Погода в Москве: Москвичам пообещали метель и потепление 

РИА Новости 36 минут назад
Москвичам пообещали метель и потепление
Фото: РИА Новости
Снег, метель и потепление до минус 10 ожидаются в Москве в среду, атмосферное давление будет понижаться, но останется выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня через Москву пройдет теплый фронт, и мы ожидаем повышения температуры, которое будет продолжаться днем и предстоящей ночью. Сегодня днем в столице облачно, небольшой снег, слабая метель. Температура составит минус 10-12 градусов, по области минус 9-14", — сказал Синенков.

Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет понижаться и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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