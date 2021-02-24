Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Прогноз погоды: морозы сменятся резкой оттепелью 

Мария Иванова 1 час назад
Прогноз погоды: морозы сменятся резкой оттепелью
Фото: РИА Новости
Прогноз погоды «Фобоса» пообещал жителям европейской части России резкое потепление после аномальных 25-градусных морозов. Об этом пишут «Метеовести».
По расчетам метеорологов, с четверга, 25 февраля, по субботу, 27 февраля, в Подмосковье и столице будет от плюс одного до трех градусов выше ноля. По ночам возможны ледяные дожди. К небольшому минусу погода в столичном регионе вернется в воскресенье, 28 февраля.
В Санкт-Петербурге к вечеру среды, 24 февраля, снег превратится в дождь (местами — в замерзающий на лету) и потеплеет до плюс одного градуса. В последние два дня рабочей недели воздух в городе прогреется до плюс четырех градусов. К 28 февраля в Петербурге похолодает до двух градусов ниже ноля, но даже это на два градуса теплее нормы.
В южных регионах России температуры поднимутся до плюс десяти градусов, но это не самый впечатляющий результат: в Западной Европе станет необычайно тепло — от плюс 15 до 20 градусов выше ноля.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды предупредил россиян о холодном марте с температурами на один-четыре градуса ниже, чем обычно.
Метеорологи считают, что климатическая весна наступит только в первые десять дней апреля, а снег в лесах растает только к майским праздникам.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Комментарии
Погода
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
00:36
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
Происшествия
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Видео отбора курсантов в Воронежской области
01:15
Видео отбора курсантов в Воронежской области
Армия
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
01:03
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
Общество
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
04:17
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
Политика
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
00:58
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
Происшествия
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
01:59
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
Происшествия
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
00:58
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
Происшествия
Новое видео пыток в Ярославской колонии №1
02:21
Новое видео пыток в Ярославской колонии №1
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение