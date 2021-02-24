Прогноз погоды: морозы сменятся резкой оттепелью 

Прогноз погоды «Фобоса» пообещал жителям европейской части России резкое потепление после аномальных 25-градусных морозов. Об этом пишут «Метеовести».

По расчетам метеорологов, с четверга, 25 февраля, по субботу, 27 февраля, в Подмосковье и столице будет от плюс одного до трех градусов выше ноля. По ночам возможны ледяные дожди. К небольшому минусу погода в столичном регионе вернется в воскресенье, 28 февраля.

В Санкт-Петербурге к вечеру среды, 24 февраля, снег превратится в дождь (местами — в замерзающий на лету) и потеплеет до плюс одного градуса. В последние два дня рабочей недели воздух в городе прогреется до плюс четырех градусов. К 28 февраля в Петербурге похолодает до двух градусов ниже ноля, но даже это на два градуса теплее нормы.

В южных регионах России температуры поднимутся до плюс десяти градусов, но это не самый впечатляющий результат: в Западной Европе станет необычайно тепло — от плюс 15 до 20 градусов выше ноля.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды предупредил россиян о холодном марте с температурами на один-четыре градуса ниже, чем обычно.

Метеорологи считают, что климатическая весна наступит только в первые десять дней апреля, а снег в лесах растает только к майским праздникам.