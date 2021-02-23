Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Погода в России: Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи 

РИА Новости 53 минуты назад
Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи
Фото: РИА Новости
Сочетание сильных морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи, заявила "Российской газете" главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

"Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются", — сказала метеоролог.

По прогнозам Поздняковой, аномальная погода сохранится и в последнюю неделю февраля — в среду и четверг столицу накроют мощные снегопады, потом потеплеет до нуля, а затем морозы достигнут 25 градусов.

"В результате, как ожидаем, средняя месячная температура воздуха февраля будет на четыре градуса ниже нормы", — добавила она.

Специалист напомнила, что подобные отклонения от нормы уже были в 2012 году, но тогда было меньше осадков. Она пояснила, что сочетание морозов и осадков для зимы нетипично: ранее циклоны шли с запада на восток, благодаря чему на севере были сильные холода, в средней полосе России сохранялась умеренная погода, а на юге было тепло. Сейчас же циклоны идут с севера на юг и с юга на север. Это, по словам Поздняковой, объясняет
сильные снегопады в этом месяце и прошлогодние "тропические" ливни весной и летом.

"Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха", — заявила специалист.

При этом метеоролог подчеркнула, что новая эпоха началась не в этом году, это постепенный процесс, начавшийся пять-семь лет назад.

"Не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше", — заключила она.

Снегопад в Москве побил рекорд 1973 года
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
Последние новости
Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Прокурор попросила изменить решение суда по делу Навального Прокурор попросила изменить решение суда по делу Навального "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском
Комментарии 5
Погода , Общество , Татьяна Позднякова , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
01:40
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
01:00
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
Политика
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
03:31
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
Происшествия
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
00:58
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
Происшествия
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
00:53
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
Общество Происшествия
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
00:40
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
Происшествия
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
01:02
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
Наука и техника
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
03:25
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
Наука и техника
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
00:37
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
Общество Происшествия
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
02:32
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение