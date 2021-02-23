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Вильфанд спрогнозировал «кровавые» дожди на юго-западе Европы 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Вильфанд спрогнозировал «кровавые» дожди в Европе
Фото: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что дожди красноватого цвета пройдут на юго-западе Европы. По словам синоптика, причиной редкого погодного явления станут воздушные массы, насыщенные пылью из пустыни Сахара.

«Циркуляция меняет условия, начинает распространяться песок, пыль Сахары на европейскую часть», — отметил Вильфанд.

По его словам, «кровавые» дожди в первую очередь обрушатся на Испанию, на самый юг Франции и на побережье Средиземного моря, передает ТАСС.

«Эти массы, встречаясь с умеренным воздухом Европы, будут обуславливать обострение фронтального раздела, в результате осадки будут красноватого цвета», — подчеркнул ученый.

По словам Вильфанда, необычные осадки будут наблюдаться в регионах на юго-западе Европы до 24 февраля включительно.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Испания , Франция
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