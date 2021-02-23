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В нескольких регионах России ожидается аномальный холод 

ТАСС и ещё 2 51 минуту назад
В нескольких регионах ожидается аномальный холод
Фото: РИА Новости
Температура ниже нормы на 10-12 градусов ожидается в Заволжье, Тюменской области, на юге Западной Сибири и Урале до конца февраля. Температура будет опускаться до 35 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заволжье, Урал, Тюменская область, юг Западной Сибири окажутся очень устойчивыми и не поддадутся влиянию западного циклона. Они будут хранить верность зиме. Аномалии будут минус 10-12 градусов. Там температура 30-35 градусов мороза будет актуальна", — сообщил он.

По словам Вильфанда, такая холодная погода в этих регионах сохранится до конца февраля. "Холод захватит буквально все регионы от Волги до Тихого океана. Только на самом юге Сибири, на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве, на юге Иркутской области температура будет выше нормы на 4-8 градусов", — отметил метеоролог.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Заволжье , Иркутская Область , Красноярский Край , Нижегородская Область , Тюменская Область
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