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В Россию придет оттепель 

Lenta.ru 24 минуты назад
В Россию придет оттепель
Фото: РИА Новости
Резкая оттепель придет в центр европейской части России в конце недели. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, сразу после праздников — 24 февраля — с запада на центр выйдет атлантический циклон, который принесет потепление. При этом первый рабочий день будет снежным и холодным: в Москве может выпасть до 5 сантиметров осадков, а температура днем составит минус 10-12 градусов. Ночью столбики термометров покажут до минус 14 градусов, однако на следующий день ожидается плюсовая температура. Синоптики прогнозируют до четырех градусов тепла. Подобная погода сохранится до конца недели, при этом возможны небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.
В Санкт-Петербурге метеорологи предсказали сильный снег в праздничные дни — 22 и 23 февраля. В городе может выпасть 20-25 сантиметров снега, что составляет половину месячной нормы осадков. Однако начиная с 24 февраля в Северную столицу тоже придет оттепель. Воздух прогреется до 3 градусов тепла, после чего возможно повышение температуры до 5-6 градусов, пообещала Паршина.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальных холодах, которые будут наблюдаться на территории страны. Самым холодным днем станет вторник, 23 февраля. По словам синоптика, холода охватят территорию России с западных границ и фактически до тихоокеанского побережья. После этого прогнозируется потепление.
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Погода , Общество , Аномальный холод , Людмила Паршина , "Российская газета" , Москва , Санкт-Петербург
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