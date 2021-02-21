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Погода в Москве: Самый сильный с 1956 года мороз ожидается в Москве 23 февраля 

РИАМО 8 минут назад
27-градусные морозы придут в Москву 23 февраля
Фото: ТАСС
В День защитника Отечества в столице прогнозируется самый сильный мороз за последние 65 лет, температура в городе опустится до минус 27 градусов, в Подмосковье — до минус 33 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».
В мегаполисе в ночь на 23 февраля столбики термометров покажут минус 25 — минус 27 градусов, по Подмосковью — от минус 25 до минус 30, на востоке региона местами ожидается до минус 33 градусов. Днем в городе будет минус 14 — минус 16 градусов, в Подмосковье — минус 13 — минус 18. Это на 13-15 градусов ниже климатической нормы и случается 23 февраля реже одного раза в 50 лет.

«Последний раз так морозно в этот день в мегаполисе было 65 лет назад — в 1956 году, когда метеорологи зафиксировали минус 27,1 градуса, а абсолютный рекорд принадлежит 1945 году — тогда столбики термометров застыли на отметке минус 30,5 градуса», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточный, восточный со скоростью 1-6 метров в секунду.
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Атмосферное давление вырастет до 768 миллиметров ртутного столба, оно будет на 23 единицы выше нормы. Давление также может побить рекорд в столице.
Такое высокое давление негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Оно будет такое же, как при погружении в шахту на глубину 250 метров.
Ранее синоптики сообщили, что ночь на 23 февраля может стать самой холодной с начала зимы в Московской области.
В столице и Подмосковье по 22 февраля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
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Погода , Новости Москвы , Московская область
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