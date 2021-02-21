Вильфанд назвал самый холодный день предстоящей пятидневки

Ученый рассказал, что аномалия будет наблюдаться от западных границ страны и до тихоокеанского побережья в ближайшие пять дней. Наиболее холодная погода выпадет на 23 февраля. Одеться в праздник теплее придется жителям Поволжья, Урала, Западной Сибири и Красноярского края.

Причиной холода в части регионов выступает антициклон, а в других местах — заток холодного воздуха.