Вильфанд назвал самый холодный день предстоящей пятидневки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о холодной температурной аномалии. Россиянам предстоят морозные дни, пишет РИА «Новости».
Ученый рассказал, что аномалия будет наблюдаться от западных границ страны и до тихоокеанского побережья в ближайшие пять дней. Наиболее холодная погода выпадет на 23 февраля. Одеться в праздник теплее придется жителям Поволжья, Урала, Западной Сибири и Красноярского края.
Причиной холода в части регионов выступает антициклон, а в других местах — заток холодного воздуха.
Напомним, ранее синоптики рассказали телеканалу «МИР 24», когда придет весна и растает снег.