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Погода в России: Вильфанд назвал самый холодный день предстоящей пятидневки 

Мир24 19 минут назад
Вильфанд назвал самый холодный день предстоящей пятидневки
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о холодной температурной аномалии. Россиянам предстоят морозные дни, пишет РИА «Новости».
Ученый рассказал, что аномалия будет наблюдаться от западных границ страны и до тихоокеанского побережья в ближайшие пять дней. Наиболее холодная погода выпадет на 23 февраля. Одеться в праздник теплее придется жителям Поволжья, Урала, Западной Сибири и Красноярского края.
Причиной холода в части регионов выступает антициклон, а в других местах — заток холодного воздуха.
Напомним, ранее синоптики рассказали телеканалу «МИР 24», когда придет весна и растает снег.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , РИА Новости , Красноярский Край
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