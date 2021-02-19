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Москвичам рассказали о погоде в столице в праздничные дни 

Вечерняя Москва 1 час назад
Москвичам обещали мороз и снег в праздничные дни
Фото: Вечерняя Москва
Морозная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в праздничные дни. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает официальный портал мэра столицы.
Так, в субботу, 20 февраля, столбик термометра днем опустится до 14 градусов мороза, ночью — до минус 24. Ветер будет слабым, меньше пяти метров в секунду.
В воскресенье, 21 февраля, продолжится небольшой снег. Температура воздуха днем составит до 12 градусов мороза, ночью — до 19 градусов ниже нуля. Ветер будет дуть со скоростью три–восемь метров в секунду.
В понедельник, 22 февраля, ожидается слабый снег. Днем похолодает до минус 16 градусов, а ветер усилится до 10 метров в секунду. А 23 февраля, во вторник, днем выпадет снег, температура воздуха составит до минус 17 градусов, ночью похолодает до минус 27 градусов.
Ранее синоптик рассказала, каким будет начало весны в Москве. По ее словам, грядущий март не порадует горожан теплом и таянием снега.
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