Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Прогноз погоды: москвичей ждет погода с «мужским характером» 

Елена Прошина 9 часов назад
Москвичей ждет погода с «мужским характером»
Фото: ТАСС
Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил жителей Москвы, что пятница, 19 февраля, станет одним из самых холодных дней недели: ночные температуры опускались до минус 24 градусов, а днем будет до минус 15 мороза. Об этом сообщают «Метеовести».
Предпоследний рабочий день будет солнечным и без осадков, но к субботе и воскресенью, 20 и 21 февраля, небо снова затянут снежные тучи.
Снегопад на выходных будет несильным, благодаря ему по ночам в столичном регионе будет от минус 15 до 20 градусов мороза, а днем — от минус восьми градусов до 13 градусов ниже ноля.
Ко вторнику, 23 февраля, прогноз погоды «Фобоса» пообещал москвичам погоду с «мужским характером».
В День защитника Отечества выпадет до 15 миллиметров осадков (примерно 40 процентов месячной нормы снега). Сугробы в регионе вырастут с 57-и до 65-70 сантиметров, это в два раза выше нормального уровня. В ночь на 23 февраля в Москве и области будет до минус 18 градусов, днем — от минус пяти до десяти ниже ноля.
Как сообщал «Рамблер», ранее метеорологи рассказали, что март в Европейской России тоже будет холодным (температуры на один-четыре градуса ниже нормы). Климатическая весна обычно наступает 27 марта, но в этом году сдвинется на одну-две недели.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Комментарии
Погода
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение