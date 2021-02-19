Москвичей ждет погода с «мужским характером»

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил жителей Москвы , что пятница, 19 февраля, станет одним из самых холодных дней недели: ночные температуры опускались до минус 24 градусов, а днем будет до минус 15 мороза. Об этом сообщают «Метеовести».

Предпоследний рабочий день будет солнечным и без осадков, но к субботе и воскресенью, 20 и 21 февраля, небо снова затянут снежные тучи.

Снегопад на выходных будет несильным, благодаря ему по ночам в столичном регионе будет от минус 15 до 20 градусов мороза, а днем — от минус восьми градусов до 13 градусов ниже ноля.

Ко вторнику, 23 февраля, прогноз погоды «Фобоса» пообещал москвичам погоду с «мужским характером».

В День защитника Отечества выпадет до 15 миллиметров осадков (примерно 40 процентов месячной нормы снега). Сугробы в регионе вырастут с 57-и до 65-70 сантиметров, это в два раза выше нормального уровня. В ночь на 23 февраля в Москве и области будет до минус 18 градусов, днем — от минус пяти до десяти ниже ноля.

Как сообщал «Рамблер», ранее метеорологи рассказали, что март в Европейской России тоже будет холодным (температуры на один-четыре градуса ниже нормы). Климатическая весна обычно наступает 27 марта, но в этом году сдвинется на одну-две недели.