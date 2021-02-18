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Погода в Тюмени: В Тюменской области предупредили о морозах до -28 °С 

RT на русском 34 минуты назад
В Тюменской области предупредили о морозах до -28 °С
Фото: РИА Новости
В Тюменской области предупредили о сильном похолодании до 22 февраля.
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 20 февраля, температура опустится до -28 ˚С, что на десять градусов ниже климатической нормы. В основном такие параметры будут наблюдаться в южных районах.
До 22 февраля температура составит около -20 ˚С.
Возможно ограничение движения на трассах, есть вероятность отмены междугородных автобусных рейсов.
Также стало известно, что в Ульяновской области продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.
В пятницу, 19 февраля, мороз сохранится ночью на уровне -25…-30 °С, днём -12…-17 °С, передаёт mosaica.ru.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о причине аномальных холодов в России.
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Погода , Общество , Юрий Варакин , Росгидромет , Тюменская Область , Ульяновская Область
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